قلعة غازي عنتاب التاريخية لم تصمد أمام زلزال تركيا، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية اسم قلعة غازي عنتاب، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي شهدته الأراضي التركية أمس.

حيث تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية إلى تدمير في بعض الحصون للقلعة التي يزيد عمرها عن 2000 عام بعد الزلزال.

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قلعة غازي عنتاب

تعرضت الأراضي التركية أمس إلى زلزال عنيف، مما أدى لانهيار أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية، في بعض الحصون في الأجزاء الشرقية.

بالإضافة إلى الحصون الجنوبية والجنوبية الشرقية من القلعة، كما لوحظ حدوث تصدعات كبيرة في بعض حصون القلعة التي يزيد عمرها على 2000عام بعد الزلزال.

وتعد قلعة غازي عنتاب هي أول قلعة بنيت من قبل الإمبراطورية الحثية، ولذلك كنقطة مراقبة وبعد ذلك بنيت في قلعة رئيسية.

وذلك من قبل الإمبراطورية الرومانية على قمة تل في وسط عينتاب، تركيا في القرن الثاني والثالث بعد الميلاد، ويشار الى ان القلعة مدرجة في قائمة اليونسكو.

وقد خضعت القلعة لمزيد من التوسع والتجديد في عهد الإمبراطور جستينيان الأول في فترة مابين 527 و 565 بعد الميلاد.

كما ان محيط القلعة مستدير الشكل وهو تقع على مساحة 1200 متر. جدران القلعة مبنية من الحجر والقلعة تتألف من 12 برجًا.

وتم تجديد القلعة عدة مرات واتخذت شكلها النهائي فى عام 2000، واليوم تستخدم القلعة كمتحف بانورامي والذي يوثق بطولات الدفاع عن المدينة ضد القوات المسلحة الفرنسية الغازية.

وذلك بعد سقوط الدولة العثمانية وقبل حدوث الزلزال كان المتحف يعمل بشكل دوري.

زلزال تركيا

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إنه طبقا لتسجيلات محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وتم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي الذي ضرب الأراضي التركية فجر اليوم أكثر من 7 توابع وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، وتم تسجيل الشعور بها في عدد من المدن المصرية.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا أن عدد الضحايا تجاوز 3419 قتيلاً، بالإضافة إلى آلاف المصابين، بعد سقوط عشرات المباني والمنازل جنوبي البلاد.

وأضاف المعهد في بيان له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه ورد لدينا سؤال عن، هل هناك توابع لهذا الزلزال؟

أوضح أنه نعم سوف يكون هناك توابع، لكن قوتها اقل كثيرا من الزلزال الرئيسي، وقد لا يشعر بها أي من المواطنين، وسيكون ذلك خلال اليوم وغدا على اقصى تقدير.

ويذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد الفلكي، سجلت يوم الإثنين الموافق 06/02/2023 هزة أرضية على بعد691 كيلومتر شمال رفح، وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 06/02

القوة: 7.7 درجة على مقياس ريختر

وقت الحدوث: 03:17:38 صباحا بالتوقيت المحلي

العمق: 18.30كم

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