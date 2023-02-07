تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال واستمرار عمليات الإنقاذ، تتواصل أعمال الإنقاذ تحت الأنقاض في تركيا، والبحث عن الناجين بفعل الزلزال المدمر الذي وقع أمس الإثنين.

عدد ضحايا زلزال تركيا

في حصيلة جديدة، أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3432 قتيلا و21103 إصابة.

وحذرت كاثرين سمولوود ، كبيرة مسئولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، من أن عدد القتلى قد يرتفع إلى أكثر من 20 ألف شخص.

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وقالت سمولوود لوكالة فرانس برس: "هناك احتمال مستمر بحدوث المزيد من الانهيارات ، لذلك نرى في كثير من الأحيان زيادات تصل إلى ثمانية أضعاف الأرقام الأولية".

وأضافت "نرى دائمًا الشيء نفسه مع الزلازل، للأسف، وهو أن التقارير الأولية عن أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا ستزداد بشكل كبير في الأسبوع التالي."

زلزال تركيا

وتخشى السلطات من استمرار ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي وقع قبل فجر الاثنين والهزات الارتدادية حيث يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين تشابك المعدن والخرسانة.

ودفع الزلزال، الذي كان مركزه إقليم كهرمان ماراس بجنوب شرق تركيا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، سكان دمشق وبيروت إلى الانطلاق بسرعة إلى الشارع وشعر به الناس في أماكن بعيدة مثل القاهرة.

وصرخ الناجون طوال الليل طلباً للمساعدة من داخل جبال الحطام حيث كافح المستجيبون الأوائل للمطر والثلوج.

وقدرت شدة الزلزال بـ 7.8 درجة، وصنف على أنه "كبير"، حسب المقياس الرسمي، وكان مركزه قريبا من سطح الارض نسبياً، على عمق حوالي 18 كيلومترا، مما تسبب في أضرار جسيمة للمباني على سطح الأرض.

وقالت البروفيسورة جوانا فور ووكر، رئيسة معهد الحد من المخاطر والكوارث في يونيفرسيتي كوليدج لندن: "من بين أكثر الزلازل فتكا خلال الأعوام الماضية".

وأضافت أن كان اثنان فقط منها في السنوات العشر الماضية بنفس الشدة، وأربعة في السنوات العشر السابقة".

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