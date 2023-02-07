دعوات لتكثيف الحشد والرباط في الأقصى لإفشال اقتحامات المستوطنين

تجددت الدعوات المقدسية، اليوم الثلاثاء، لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية في مدينة القدس المحتلة.

وشددت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط والحشد في الأقصى خلال وقتي الضحى والظهر، لإفشال مخططات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد المبارك.

وأكدت على أهمية تلبية نداء الأقصى، تزامناً مع تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين، وأدائهم طقوسا تلمودية غير مسبوقة داخل باحاته.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

وتتواصل الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال في محاولة تغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

وتقتحم جماعات المستوطنين الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، وتزداد الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.