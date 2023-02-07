الاحتلال يفرج عن الطالب في جامعة بيرزيت محمد عرمان من رام الله

أفرجت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، عن الطالب في جامعة بيرزيت محمد عرمان، من عين يبرود بعد ٩ شهور من الاعتقال.

وكان في استقبال المحرر عرمان جمع غفير من المواطنين، حيث أفرج عنه من سجن عوفر قضاء رام الله، وانطلقت مسيرة مركبات نحو بلدة عين يبرود.

ورفع المشاركون في استقبال عرمان رايات حركة حماس وأعلام فلسطين، وسط أهازيج وأناشيد للأسرى والمقاومة.

وكانت قد اعتدت قوات الاحتلال على الطالب عمران أثناء اعتقالها، كما أفاد محاميه لاحقا.

وعشية انتخابات مجلس طلبة بيرزيت التي فازت فيها الكتلة الإسلامية، اعتقلت قوات الاحتلال في السابع عشر من مايو الماضي نشطاء الكتلة الإسلامية معتصم زلوم، وعبد الرحمن علوي، وعبد المجيد حسن، وضياء زلوم، ومحمد الفاتح، ومحمد عرمان، ووسام تركي.

وحولت سلطات الاحتلال مناظر الكتلة الإسلامية في الجامعة الطالب معتصم زلوم من رام الله وممثل الكتلة الإسلامية في اللجنة التحضيرية للانتخابات الأسير الطالب محمد عرمان، للاعتقال الإداري لأربعة شهور لكل منهما.

وقبلهما حولت محكمة الاحتلال الطالب في جامعة بيزيت عبد الرحمن علوي إلى الاعتقال الإداري، لمدة أربعة شهور كذلك.