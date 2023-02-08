ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال إلى 68

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 68.

ووصل عدد الضحايا في تركيا إلى 20 حتى الآن، فيما تم انتشال 48 جثة في سوريا.

وأعلن سفير دولة فلسطين سمير الرفاعي لـ وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث اللاجئة علا رنو وطفليها آيلة وعيسى، من تحت الأنقاض في مخيم الرمل بسوريا.

وبانتشال جثث عائلة رنو لم يتبق أي مفقودين تحت أنقاض البنايتين السكنيتين في مخيم الرمل.

كما قال الرفاعي: "إن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث في مدينة جبلة السورية، وإن ستة مفقودين من عائلة أبو راشد، ما زالوا تحت الأنقاض".

وأضاف: "إن طواقم الإنقاذ استأنفت عملها في مخيم الرمل الساعة السابعة صباحًا بعد توقفها عن العمل الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، وتمكنت من إنقاذ اللاجئة جنى مروان رنو، وما يزال أربعة من أفراد عائلة مروان رنو، الذي توفي أمس، تحت الأنقاض".

وبحسب وزارة الخارجية والمغتربين، فإنه تم إنقاذ الشاب أمجد القاضي من تحت الأنقاض في مدينة أنطاكية في تركيا، مشيرةً إلى أنه بحالة جيدة، فيما انتشلت زوجته الحامل في الشهر التاسع جثة هامدة.