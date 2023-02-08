إليك رابط فحص نتائج الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2023، يتساءل العديد من الأفراد في مصر، عن رابط فحص نتائج الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2023، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

وقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة البحر الأحمر امتحانات الترم الأول، ليبدأ العد التنازلي في البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023.

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نتيجة الإعدادية البحر الأحمر

ومن المقرر أن يتم اعتماد محافظة البحر الأحمر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023، وإعلان أسماء العشرة الأوائل، عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، والصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيس بوك.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جاري الان أعمال تصحيح أوارق إجابات الشهادة الإعدادية، ثم قيام الكنترول برصد الدرجات.

ومن المقرر الانتهاء منها بشكل كامل خلال الايام القلية القادمة، وعرضها على المحافظ لاعتمادها، ما لم يحدث أي مانع.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر "اضغط هنا".

طريقة معرفة نتيجة الإعدادية

يترقب أولياء الأمور والطلاب لحظة الإعلان عن ظهور نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر، من خلال اتباع بعض الخطوات.

1- الدخول عبر موقع الخدمات الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر "اضغط هنا"

2- اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول.

3- ادخل رقم الجلوس.

4- اضغط على كلمة النتيجة لتظهر أمامك نتيجة كافة المواد الدارسة للترم الأول 2023.

ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 خلال الأيام القادمة.

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