بالفيديو حملة تبرع بالدم في غزة لجرحى الزلزال بتركيا وسوريا

شارك فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بحملة تبرع بالدم، لصالح جرحى الزلزال في تركيا وسوريا.

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هذه الحملة في مقر مستشفى الأمل التابع لها بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، وتستمر على مدار يومين.

وقال مدير عام المستشفى حيدر القدرة، إن هذه الحملة "لفتة إنسانية لتوضيح حجم التعاطف والتضامن مع كل من تركيا وسوريا، شعرنا بالألم لما أصاب الشعبين".

وأضاف القدرة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية، أنها الحملة "مِن باب رد الجميل للبلدين اللذين يبديان تعاطفًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني وقضاياه في كافة المحافل والأروقة الدولية".

وتسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا والشمّال السوري فجر الاثنين الماضي، بمقتل أكثر من 11 ألف شخص، وتشريد أعداد لا تحصى في ظل البرد القارس، في حصيلة غير نهائية، فيما لا تزال مئات العائلات عالقة تحت الأنقاض.

وواصلت فرق الإنقاذ في تركيا وسوريا اليوم الأربعاء عمليات البحث عن عالقين تحت أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء الزلزال العنيف الذي هز البلدين، وتبعه عشرات الهزات الارتدادية، وشعر فيه سكان عدد من الدول في المنطقة.