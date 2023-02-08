الخارجية للرسالة: فرق الإنقاذ لم تصل لكل اللاجئين الفلسطينيين لهذه اللحظة

أكدّ مستشار وزارة الخارجية د. أحمد الديك، أن الحصيلة شبه النهائية لعدد الضحايا الفلسطينيين في الزلزال الذي ضرب شمال الأراضي السورية وجنوب تركيا، وصل لـ70 شخصا.

وقال الديك لـ"الرسالة نت" إن فرق الإنقاذ تمكنت من ادخال المواد الثقيلة في المخيمات الفلسطينية بالمنطقة هناك، وتم استخراج آخر عائلة طالها الهدم جراء الزلزال.

وذكر أنّ هناك مناطق في الشمال السوري لم تصلها لجان الإنقاذ والطوارئ لهذه اللحظة، ويشتبه بوجود عوائل فلسطينية فيها.

وأكدّ الديك أن بعض العوائل الفلسطينية تركت المخيمات ونزحت تجاه الشمال السوري في وقت سابق، ويجري التواصل لمعرفة نهائية حول مصيرهم.

ومن بين إجمالي الضحايا الفلسطينيين 18 في تركيا، 48 في أنحاء سوريا.

يُذكر أن ثلاثة مخيمات فلسطينية كانت في دائرة الزلزال في سوريا، وهي مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافةً إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.

وضرب الزلزال جنوب الأراضي التركية وشمال الأراضي السورية، مخلفا الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمار مهول وصف بالأفظع في تاريخ تركيا المعاصر.