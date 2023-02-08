هزة أرضية جديدة تضرب أجزاءً من فلسطين

شعر مواطنون من الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، بهزة أرضية جديدة ضربت أجزاء من فلسطين.

وقال معهد الأبحاث الجيولوجية (الإسرائيلي)، إن مركز الهزة الأرضية، هو نفس مركز الهزة بالأمس على مسافة نحو 13 كيلومترًا شمال نابلس.

وأشار إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وضربت هزّة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجات على مقياس ريختر مساء أمس الثلاثاء الأراضي الفلسطينية، وكان مركزها في منطقة تقع على مسافة نحو 13 كيلومترًا شمال نابلس.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين (قوّته 7,8 درجات) وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل، و35 ألف جريح، فضلًا عن تدمير هائل لحق بالمباني والممتلكات.