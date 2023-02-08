"فلسطين معكم" تغيث منكوبي الزلزال بـ27 فريقا تطوعيا

بدأ 27 فريقا تطوعيا من حملة "فلسطين معكم" العمل في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا، لتقديم المعونة الإنسانية واللوجستية للمنكوبين.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم "فلسطين معكم"، محمد أبو طاقية، أن فرق المتطوعين تضم ألف شاب من كافة محافظات تركية وشمال سوريا.

وأضاف "أبو طاقية" في تصريح صحفي، أنه سيتم وضع خدمات هذه الفرق تحت تصرف الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية والجهات الرسمية المختصة.

وأكد أن حملة "فلسطين معكم" تكفلت بتزويد هذه الفرق بالأدوات والإمكانيات اللازمة لمواصلة عملهم الإغاثي والإسنادي.

ودعا جميع المؤسسات العاملة في مناطق الزلزال إلى الاستفادة من جهود فرق التطوع الفلسطينية، والتواصل مع المنسق العام لهذه الفرق معين نعيم من أجل تسهيل عملية الإفادة والتعاون المرجوة.

ودشّن الفلسطينيون، وبينهم إعلاميون وأكاديميون ونشطاء، حملة "فلسطين معكم"، تستهدف إغاثة المتضررين من الزلزال بالجنوب التركي والشمال السوري من أبناء الشعبين التركي والسوري، ومن ضمنهم فلسطينيون فقدوا حياتهم.