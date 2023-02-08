هيئة الأسرى تكشف تفاصيل حالة ثلاثة أسرى مصابين

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، في تقرير لها، تفاصيل الحالة الصحية لثلاثة أسرى من أريحا مصابين ومحتجزين يقبعون في "مستشفى " هداسا" الإسرائيلي لتلقيهم العلاج، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاصات الحية باتجاههم لحظة اعتقالهم.

وأكدت الهيئة أن حالة المعتقل قصي فرح (21 عاما ) من محافظة أريحا، مستقرة، موضحة أنه ما زال بحاجة إلى رعاية صحية بسبب إصابته في الجهة اليسرى من الخاصرة .

وأشارت إلى أن الأسير حسن عوضات (20عاما) من أريحا يقبع في قسم العناية المكثفة، بسبب إصابته برصاصات في كتفيه وقدميه، مبينة أنه أجريت له عملية تم من خلالها وضع براغي في القدم اليمنى ومن المقرر أن تجرى له الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال يوم غد الخميس، جلسة تمديد توقيف للمعتقل "عوضات" في محكمة "عوفر العسكرية" دون حضوره نظرا لوضعه الصحي .

أما عن حالة الأسير علاء عوضات، أكدت الهيئة أنه يتواجد في مستشفى "هداسا - عين كارم في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس .

من المقرر أن تعقد يوم غد جلسة تمديد توقيف للأسير "عوضات" في المحكمة العسكرية في

"عوفر"، حيث ستعقد الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.

وأصيب المتعلقين الثلاث خلال اشتباكات مسلحة دارت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، ارتقى خلالها خمسة شهداء يوم الاثنين الماضي.