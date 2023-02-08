الاحتلال يعتزم هدم منزل عائلة الشهيد البطل خيري علقم في القدس

يعتزم الاحتلال هدم منزل عائلة الشهيد خيري علقم في بلدة الطور في القدس المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال نيته هدم الشقة التي كان يسكن فيها الشهيد خيري علقم (21 عاما) بطل عملية "نفيه يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال، في ٢٩ يناير الماضي، منزل عائلة الشهيد خيري علقم، وأغلقت أبواب المنزل ومنافذه بالأدوات الحديدية واللحام، بهدف منع الدخول إليه، تمهيدًا لهدمه.

ونفذ البطل خيري علقم، مساء 27 يناير، عملية إطلاق نار بمستوطنة "نفيه يعقوب"، أدت لمقتل 7 مستوطنين وإصابة آخرين.

وعقب عملية إطلاق النار البطولية، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من أفراد العائلة بينهم والد ووالدة الشهيد، وأخضعت بعضهم للتحقيق الميداني.

وتنتهج قوات الاحتلال سياسة هدم منازل منفذي العمليات البطولية، ضمن سياسة العقاب الجماعي.