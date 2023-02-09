جدول مباريات اليوم الخميس 9 فبراير 2023 والقنوات الناقلة ، تقام مباريات كرة القدم طوال عطلة نهاية الأسبوع، وستقام العديد من المواجهات المثيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتقام مباريات الدور السادس عشر من دوري روشن السعودي، كما تقام المباريات في الدوري المصري وكأس قطر وغيرهما.

جدول مباريات اليوم الخميس

سيقود كريستيانو رونالدو فريقه النصر في مواجهة الوحدة، بالجولة 16 من الدوري السعودي، والتي تشهدم أيضًا مواجهة بين الشباب والباطن، ومباراة التعاون والفتح.

وفي الدوري المصري توجد قمة كلاسيكية بعض الشيء ستجمع بين أسوان والاتحاد السكندري في افتتاح الجولة الثامنة عشر.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الباطن × الشباب (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - SSC HD 1

التعاون × الفتح (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - SSC HD 1

الوحدة × النصر (19:30 مصر، 20:٣٠ السعودية) - SSC HD 1

مباريات اليوم في الدوري المصري

الاتحاد السكندري × أسوان (14:45 مصر، 15:45 السعودية) - OnTime Sports HD