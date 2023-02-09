سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 9 فبراير 2023 ، استقر سعر الدولار اليوم في سوريا أمام الجنيه ، في بداية التعاملات في السوق الموازية "غير الرسمية".

زلزال سوريا وتركيا

في أعقاب استمرار تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ، قال مستشار رئيس الوزراء السوري الدكتور عبد القادر عزوز ، إن الزلزال الأخير كشف كيف تأثر الاقتصاد السوري بسنوات الحرب وتداعياتها. ، وأظهرت ضرورة إيجاد حل جذري للتخفيف من معاناة المناطق المتضررة.

خلف الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا دمارا مروعا تسبب في خسائر فادحة قدرت تكلفتها بالمليارات ، خاصة مع مطالب إعادة بناء البنى التحتية وتعويض الناجين ، الأمر الذي يشكل عبئا على معظم الحكومات.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، نحو 7150 ليرة للشراء، و7250 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس، بحسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 715 ألف ليرة سورية (نحو ثلاثة أرباع مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

تراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى نحو 7674 ليرة للشراء، و7786 ليرة للبيع، مقابل 7709 ليرة للشراء، و7822 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

استقر سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء عند مستوى 378 ليرة للشراء، و385 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

مجلس الوزراء السوري

أعلن مجلس الوزراء السوري تخصيص 50 مليار ليرة سورية "مبلغاً أولياً" للتعامل مع آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد.

وتسعى الحكومة السورية حاليا للخروج من سنوات من الجمود لإنقاذ الاقتصاد المنهار بمجموعة نادرة من الإجراءات، لتعزيز أولوية القطاعات الإنتاجية ومنحها عوامل الدفع والتحفيز الممكنة لاستئناف النشاط.

كما تهدف هذه الإجراءات بشكل أساسي إلى الحد من ارتفاع أسعار الصرف، وأسعار الغذاء والطاقة، وتسهيل الصادرات والواردات، وتبسيط الإجراءات المالية والمصرفية.

العملات الأجنبية في السوق السورية

قبل أكثر من عقد من الزمان، كانت وفرة العملات الأجنبية في السوق السورية تتضاءل، في وقت فضل التجار والمواطنون الدولار على العملة المحلية لحماية مدخراتهم من هبوط أسعار الصرف.

منذ عام 2011، فقدت الليرة السورية نحو 99.3٪ من قيمتها، عندما كان الدولار يساوي 49 ليرة سورية.

مصرف سوريا المركزي

وأعلن مصرف سوريا المركزي في بيان مطلع شباط 2023 أنه قرر خفض قيمة الليرة مقابل الدولار إلى 6650 ليرة للدولار بعد أن كانت 4522 ليرة. هذا التخفيض هو الرابع في عام، وهو ما يؤكد اختناق الاقتصاد السوري أكثر مما تسوّق الحكومة.