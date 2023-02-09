مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال خلال اقتحامها وادي الفارعة بطوباس

استهدف مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الخميس، قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها منطقة وادي الفارعة جنوب مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون زخات كثيفة من الرصاص صوب جنود الاحتلال، وخاضوا اشتباكات مسلحة معهم خلال اقتحام منطقة وادي الفارعة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن إسماعيل المهداوي من المنطقة، وفتشته وعبثت في محتوياته.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت 10 عمليات مقاومة أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، ما أسفر عن إصابة مستوطن.

وتصاعدت عمليات المقاومة ضد الاحتلال (الإسرائيلي) ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجديد 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني (معطى) خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدت لمقتل (7) (إسرائيليين)، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق المركز (159) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (55، 53) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.