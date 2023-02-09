جيش الاحتلال يصادق على هدم 3 منازل لمنفذي عمليات

صادق قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، الليلة الماضية، على قرارات هدم ثلاثة منازل لمنفذي عمليات مقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن القرار يشمل هدم منزل الأسير يونس هيلان منفذ عملية الفندق التي قتل فيها المستوطن شلوم سوفير، ومنزل الشهيد محمد صوف منفذ عملية أرائيل التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين وأصيب آخرون.

وبالإضافة إلى ذلك؛ وقّع القائد العسكري (الإسرائيلي) على أمر هدم منزل منفذ عملية النبي يعقوب في القدس الشهيد خيري علقم، التي قُتل فيها سبعة (إسرائيليين) وأصيب 3 آخرون.

كما صادق على تمديد أمر إغلاق منزل عائلة علقم إلى حين تنفيذ عملية الهدم.

ويستخدم جيش الاحتلال سياسة هدم البيوت لمعاقبة أهالي منفذي عمليات المقاومة في الضفة والقدس، ومحاولة ردع الشبان عن تنفيذ أعمال فدائية.

ولم تُفلح سياسة الاحتلال التي بدأها قبل سنوات في تحقيق أهدافها، إذ سجّل العام الماضي العدد الأعلى من عمليات المقاومة، ومقتل نحو 30 (إسرائيليًا).

وكالة صفا