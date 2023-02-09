الأسيرة المقدسية ملك سلمان تدخل عامها الثامن داخل الأسر

دخلت الأسيرة المقدسية ملك محمد سلمان (23 عامًا) من بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة، اليوم الخميس، عامها الثامن على التوالي داخل سجون الاحتلال (الإسرائيلي).

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت سلمان بتاريخ 9/2/2016، أثناء وجودها في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة، وهي تحمل حقيبتها المدرسية، وتعرضت حينها للضرب والتنكيل على يد جنود الاحتلال.

وأوضح أن محكمة الاحتلال أدانتها لاحقًا بالضلوع في أعمال المقاومة، وأصدرت بحقها حكما جائرا بالسجن لمدة عشر سنوات، وبعد الاستئناف تم تخفيض الحكم لتسع سنوات، وقد تنقلت في عدة سجون، وتقبع حاليًا في سجن الدامون.

وأشار إلى أنه بالرغم من ألم الأسر والبعد عن المدرسة، ثابرت ملك وتحدت الظروف الصعبة وتمكنت من متابعة دراستها واجتازت الثانوية العامة، كما تمكنت من نسج علاقات طيبة مع زميلاتها داخل السجون.

يذكر أن 29 أسيرة فلسطينية يقبعن داخل سجون الاحتلال، من بينهن 12 أسيرة مقدسية.