دعوات لإقامة صلاة الجمعة أمام البناية المهددة بالهدم بسلوان

دعت القوى الوطنية والإسلامية والشباب الوطني في القدس المحتلة، المقدسيين لإقامة صلاة الجمعة المقبلة في محيط البناية السكنية المُهددة بالهدم في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت القوى في بيان، أهالي القدس بالمشاركة في أداء الصلاة، رفضًا لقرار الاحتلال هدم البناية، وأن يكونوا سدًا منيعًا في وجه آليات الاحتلال، لمنع استمرار عمليات الهدم في مدينة القدس.

والبناية المهددة بالهدم في حي وادي قدوم، تضم 12 شقة سكنية، تأوي أكثر من 85 مقدسيًا، معظمهم من الأطفال والحالات الخاصة وكبار السن.

يذكر أن شرطة الاحتلال قررت، الثلاثاء، تأجيل موعد هدم المبنى في منطقة وادي قدوم حتى إشعار آخر لعدة أسباب، من بينها تحذيرات أمنية.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أن قرار التأجيل جاء في أعقاب تحذير قائد الأركان ورئيس الشاباك من تداعيات الخطوة على الوضع الأمني المتفجر أساسًا، في حين قالت شرطة الاحتلال إن التوقيت غير مناسب بسبب الأمطار التي ستعيق عملية الهدم.