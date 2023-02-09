مقاومون من كتائب القسام يوزعون التمر والماء على المواطنين في جنين

انتشر مقاومون من كتائب الشهيد عز الدين القسام في شوارع مخيم جنين، ووزعوا التمر والماء على المواطنين.

وأظهرت صور مقاومي القسام وهم يحملون زجاجات المياه والتمر، ويوزعونها على المواطنين في الطرقات وفي مركباتهم.

وفي مشهد للحمة مع أبناء شعبهم، قدّم أحد مقاومي القسام زجاجات المياه والتمر لعناصر الدفاع المدني في مركبتهم، في ظل أجواء المنخفض والأمطار.

وتشهد جنين ومخيمها حضورًا لكتائب القسام مع باقي فصائل المقاومة في مقاومة الاحتلال والتصدي لاقتحاماته، التي كان آخرها خوض اشتباكات مسلحة والتصدي لاقتحام المخيم في 26 يناير الماضي، والذي ارتقى فيه تسعة شهداء بينهم مسنة.

وسبق أن أكدت كتائب القسام في جنين خلال حفل تأبين لعدد من الشهداء، أنها ستبقى صادقة لدماء الشهداء، وستبقى على دربهم سائرة حتى تحقيق النصر أو الشهادة.

وقالت: "في كل وقت يقتحم الاحتلال جنين أو مخيم جنين سوف نطلق عليه النار والعبوات والمتفجرات، سنقاوم بكل أشكال المقاومة حتى النفس الأخير".

حرية نيوز