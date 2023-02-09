ما هو حكم صيام يوم 27 رجب الاسراء والمعراج، مستحب أم سنة،،حكم صيام الإسراء والمعراج 2023 إذا يوافق يوم السبت، السابع والعشرين من شهر رجب لكل عام هجري، الموافق 18 فبراير الجاري، بالعديد من الطقوس الدينية المتنوعة، حيث تقوم بعض الطوائف المسلمة بالابتهال والتكبير.

حكم صيام الإسراء والمعراج 2023

قالت دار الإفتاء المصرية: إنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم ليلة الإسراء والمعراج، لما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

وذكرت الإفتاء، أنه يستحب إحياء هذه الليلة بالعبادات والطاعات ومن أبرز هذه العبادات التي يحبها الله هي الصيام، منوهة أن هناك كذلك إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

وأوضحت، أن النبي الكريم، كان يحرص على الصيام في رجب لما له من مكانة عظيمة عند الله، ولم يرد عن صوم الإسراء والمعراج أنه سنة.

وأشارت إلى أن صوم يوم 27 رجب ليلة الإسراء والمعراج لا حرج فيه لأن الصيام طاعة مطلوبة في هذه الأوقات في رجب وشعبان حتى نمهد نفسنا لشهر رمضان.

فيجوز صوم ليلة الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله منى على رسولنا صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج وبنزول وفرض الصلوات الخمس.

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صيام ليلة السابع والعشرين من رجب

من الصيام المحرم: ما ابتدعه الناس بأهوائهم، ولم يشرعه الله ورسوله ولا عمل به الراشدون المهديون من خلفائه، ولا دعا إليه أحد من أئمة الهدى، ومن ذلك صيام اليوم السابع والعشرين (27) من رجب.

باعتباره اليوم الذي كان صبيحة ليلة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن الناس من يصوم هذا اليوم باعتباره من أيام الإسلام، التي أنعم الله فيها على نبيه بنعم كبرى، يجب أن تذكر فتشكر

ونعم الله على نبيه الكريم نعم على أفراد أمته، فشكرها واجب عليهم، ومن مظاهر هذا الشكر أن تصام تلك الأيام التي تحمل ذكريات عظيمة!

وكل هذا لا دليل فيه على شرعية الصيام، فقد أمر الله المسلمين بذكر نعم كثيرة عليهم، مثل قوله لهم بمناسبة غزوة الأحزاب: (اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا) [سورة الأحزاب: 09).

بعد أن تعرفنا على حكم صيام يوم 27 رجب الاسراء والمعراج وتأكدنا بأنه ليس بفرض، ولكنه من الأعمال المستحبة كصيام تطوع. يمكنك من الآن التخطيط لقضاء هذه الليلة في عمل الطاعات لتكون في معية الله عز وجل، وحتى تصيبك بعض النفاحات ويقبل الله منك الدعاء والصلاة.

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