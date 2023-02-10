زفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، شهيد الحركة الأسيرة: أحمد بدر عبد الله أبو علي (48 عامًا)، من مدينة يطا بمحافظة الخليل، المعتقل منذ 2012م، والمحكوم تعسفاً بالسجن 12 عامًا، والذي ارتقى صباح اليوم الجمعة، في سجون الاحتلال، بعد سنوات طويلة من الإهمال الطبّي المتعمد لوضعه الصحي وقتله ببطء.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة عن جريمة القتل البطيء للأسير أبو علي، والذي عانى على مدار سنوات سجنه من مشاكل صحية مزمنة أبرزها القلب والضغط والسكري، وماطل الاحتلال طويلاً في تقديم العلاج له وإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وأضافت "كما يتحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة نحو 600 من الأسرى المرضى الذين يقتلون ببطء وبشكل ممنهج في سجونه دون أي اعتبار لأي قيم أو مبادئ إنسانية، من بينهم مرضى السرطان والأورام".

وتقدمت بخالص التعازي لذوي الشهيد الأسير أبو علي ومحبيه وعموم الحركة الوطنية الأسيرة، مضيفة "ونعاهدهم بمواصلة العمل الحثيث لتحريرهم، وإنّ المقاومة التي أوفت الوعد في "وفاء الأحرار"، ستفي بالوعد مرة أخرى رغم أنف الاحتلال وعجرفته".

ودعت أبناء شعبنا وقواه الحية إلى الاستمرار في نصرة الأسرى ومؤازرتهم في معاركهم ضد إدارة سجون الاحتلال حتى النصر والحرية.