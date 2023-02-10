الجبهة الشعبية القيادة العامة تنعى الشهيد الأسير أبو علي

أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بيان صحفي تعقيباً على استشهاد الأسير أحمد أبو علي في سجون الاحتلال

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الشهيد الأسير أحمد أبو علي من مدينة يطا بالخليل، والذي ارتقى جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال الصهيوني، في جريمة واضحة تؤكد إرهاب ووحشية هذا العدو الغاشم وجرائمه البشعة بحق أسرانا وأبناء شعبنا.

وحملت الجبهة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، كما تؤكد أن العدو يتحمّل تبعات جريمة إعدام الأسير أبو علي وجرائمه المستمرة بحق شعبنا ومقدساتنا.

وطالبت الجبهة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالوقوف عند إلتزاماتها أمام هذا التجاوز لكل القيم الإنسانية، كما تطالبها بالخروج من حالة الصمت العجيب، والتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أسرانا وشعبنا.