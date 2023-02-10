سخرية (إسرائيلية) من دعوة بن غفير لعملية (السور الواقي 2)

أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير تعليمات للشرطة بالاستعداد لشن عملية السور الواقي 2 في شرق القدس ابتداء من يوم الأحد.

وفي أعقاب عملية الدهس بالقدس والتي أسفرت عن مقتل اثنين من المستوطنين وإصابة العديد، قرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت فرض عقوبات مالية على 87 أسيراً فلسطينياً وعائلاتهم من سكان شرقي القدس ممن يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية.

وفي التعقيب على ذلك، قال باراك رافيد مراسل موقع والا العبري إن تصريحات بن غفير ناتجة عن ضغوط ولذلك يطلق التصريحات الفارغة، عملية على غرار "السور الواقي" بحاجة لموافقة الكابنيت ومثل هذا الأمر لم يتم مناقشته، ومثل هذه العملية بحاجة للتخطيط والدراسة وليس العمل في غضون يومين.

أما روعي شارون من قناة كان العبرية فقال "هذه تصريحات جوفاء لا قيمة لها ولا معنى لعملية عسكرية على غرار "السور الواقي" في شرقي القدس.

أما يائير لابيد زعيم المعارضة (الإسرائيلية) هاجم بن غفير بقوله: "وزير التيك توك وخبز البيتا أمر بشن عملية سور واقي 2 بدون قرار كابينت ولا تقييم للوضع الأمني، ولا تنسيق بين القوات - إذا لم يكن الأمر خطيرًا، فهو سخيف، مثله".

فيما كتب أتيلا سموفالفي في صحيفة يديعوت أحرنوت: "بن غفير يصنع من نفسه أضحوكة، لكن لنفترض غير ذلك وأنه فعلا يريد عملية سور واقي 2 - فإذا لم تشرع الحكومة في العملية، فلن يصبح بن غفير مجرد مسخرة للحكومة، بل سيتعين عليه الاستقالة - لأنك إذا أعلنت عن قرار ولم تنفذ، فماذا أنت بالضبط؟ ما هي قوتك تأثيرك؟ أداؤك؟ الثقة فيك قد انتهت".

كما نقلت قناة كان العبرية عن مسؤول سياسي كبير ينتقد بشدة تصريحات بن غفير: "لا يتم اتخاذ القرارات بشأن عملية سور واقي 1 أو 2 أو 3 أو 4 على رصيف في مكان وقوع عملية، قبل إعلان بن غفير، لم يكن هناك نقاش أو تشاور مع المسؤولين الأمنيين حول هذه المسألة - بعد تصريحاته طُلب من بن غفير تقديم تفسيرات حول الموضوع - اتخاذ قرار بشأن مثل هذه العملية سيكون على الأقل بعد التشاور مع المنظومة الأمنية بأكملها، ومن المحتمل أن يتم عرضه على الكابينت إذا لزم الأمر".

وكان مستوطنون قد هاجموا بن غفير في موقع عملية الدهس في القدس المحتلة.

وهاجم المستوطنون بن غفير لدى وصوله الى موقع العملية، و قالوا له: "أين الأمن الذي وعدتنا به". "أنت كاذب.. أكبر العمــليــات الفلسطينية وقعت في عهدك".

وسبق أن تعرض بن غفير لموقف مشابه عقب عملية الشهيد خيري علقم في القدس المحتلة، حيث تعرض لهجوم من قبل المستوطنين عقب العملية التي اسفرت عن مقتل 7 مستوطنين .