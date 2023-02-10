إصابات بشجار خلال حفل تأبين نظمته فتح بنابلس

أصيب عدد من المواطنين الجمعة خلال حفل نظمته حركة فتح لتأبين ثلاثة من شهداء نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووقع الشجار خلال حفل نظمته المناطق التنظيمية لحركة فتح لتأبين الشهداء أدهم مبروكة "الشيشاني" ومحمد الدخيل وأشرف المبسلط في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم.

وأفادت مصادر لوكالة "صفا" بأن شجارا وقع بين عدد من المسلحين على منصة الحفل تطور لإطلاق نار، وتدخلت أجهزة الأمن لفض الشجار ما أجبر القائمين على الحفل لإنهائه.

وأكدت وقوع ثلاثة إصابات على الأقل نتيجة الشجار، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشافي المدينة.

واستشهد مبروكة والدخيل والمبسلط بعملية اغتيال نفذتها قوات إسرائيلية خاصة بمدينة نابلس في 8 فبراير/ شباط 2022.

المصدر: وكالة صفا