الاحتلال يقتحم العيسوية ويعتقل عددا من أقارب منفذ عملية القدس

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم الجمعة، بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، وداهمت منزل منفذ عملية القدس وسط اندلاع مواجهات.

وداهمت قوات الاحتلال منزل بطل عملية القدس الشهيد حسين قراقع في بلدة العيسوية، وعاثت فيه خرابًا، وحققت مع السكان دخل المنزل.

واعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيد قراقع واثنين من أشقائه وزوجته، وحولتهم للتحقيق.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة صوب منازل المواطنين.

كما واقتحمت قوات كبيرة للاحتلال، مساء اليوم، بلدة الطور شرقي القدس المحتلة.

وارتقى الشهيد حسين خالد قراقع (31 عامًا) من بلدة العيسوية، ظهر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال، عقب تنفيذه عملية دهس فدائية في مستوطنة “رامات” المقامة على أراضي بالقدس المحتلة، أدت لمقتل مستوطنين وإصابة 7 آخرين بجراح.