صدمة في باريس بسبب ميسي

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريقه باريس سان جيرمان الثلاثاء المقبل ضد بايرن ميونخ، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

فقد ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ميسي تعرض للإصابة في الفخذ، خلال المباراة التي خسرها باريس أمام مارسيليا في ثمن نهائي كأس فرنسا.

وتابعت الصحيفة “ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة موناكو، بعد غد السبت، في إطار الدوري الفرنسي”.

وتشكل إصابة ميسي، ضربة قاسية أخرى لفريق المدير الفني كريستوف جالتيه، الذي يفقد أيضا خدمات كيليان مبابي.

ويعاني باريس سان جيرمان منذ بداية 2023، وفقد العديد من النقاط في الدوري الفرنسي، لكنه لا زال في صدارة البطولة برصيد 54 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مارسيليا.