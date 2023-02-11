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سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 11 فبراير 2023

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 11 فبراير 2023
سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 11 فبراير 2023

الرسالة نت

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 11 فبراير 2023 ، في بداية التعاملات صباح اليوم الجمعة 10 شباط 2023 شهدت أسعار الدولار في سوريا ارتفاعا في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، إلى نحو 7250 ليرة للشراء، و7350 ليرة للبيع، مقابل 7200 ليرة للشراء، و7300 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة "الليرة اليوم".

بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 725 ألف ليرة سورية (نحو ثلاثة أرباع مليون ليرة سورية).

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سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

زاد سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى نحو 7808 ليرات للشراء، و7921 ليرة للبيع، مقابل 7729 ليرة للشراء، و7841 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء ليصل إلى مستوى 383 ليرة للشراء، و390 ليرة للبيع، مقابل 380 ليرة للشراء، و388 ليرة للبيع أمس.

زلزال سوريا وتركيا

في أعقاب استمرار تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ، قال مستشار رئيس الوزراء السوري الدكتور عبد القادر عزوز ، إن الزلزال الأخير كشف كيف تأثر الاقتصاد السوري بسنوات الحرب وتداعياتها. ، وأظهرت ضرورة إيجاد حل جذري للتخفيف من معاناة المناطق المتضررة.

خلف الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا دمارا مروعا تسبب في خسائر فادحة قدرت تكلفتها بالمليارات ، خاصة مع مطالب إعادة بناء البنى التحتية وتعويض الناجين ، الأمر الذي يشكل عبئا على معظم الحكومات.

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