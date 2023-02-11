سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم السبت 11 فبراير 2023 ، سجل سعر الدولار في لبنان ارتفاعاً طفيفاً أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية، وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية مستوى 64 ألف ليرة شراء و 63 ألفاً بيعاً مقابل 63 ألفاً و 500 ليرة. الدولار.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء

وصل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى مستوى 64.000 ليرة للشراء، و 63.500 ليرة للبيع مقابل الدولار.

سعر الدولار في صيرفة

وصل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، إلى 42.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم، إلى مستوى 16.098.22 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0724 دولار أمريكي.

سبب انخفاض الليرة اللبنانية أمام الدولار

بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ عام 2019 أمام الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.