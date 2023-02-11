إليك رابط بث مباشر مباراة النصر والوحدة من الدوري السعودي، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة النصر والوحدة والقنوات الناقلة، والتي ستبث مساء اليوم السبت 11فبراير.

يحل النصر ضيفاً ثقيلاً أمام الوحدة في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي على إستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.

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مباراة النصر والوحدة

وتنطلق مواجهة النصر والوحدة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش، وينقل اللقاء عبر قناة SSC HD 1 بصوت المعلق الرياضي (عيسى الحربين).

ويدخل رفاق كريستيانو رونالدو مواجهة اليوم بطموح استعادة نغمة الانتصارات وتعويض التعادل في الجولة الماضية (2-2) امام الفتح.

ويتواجد العالمي لعب 15 مباراة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة خلف الشباب (لعب 17 مباراة) المتصدر بفارق 3 نقاط.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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