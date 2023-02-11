نجم المستقبل يحسم الجدل حول رحيله عن برشلونة

أنهى أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة، الجدل حول رحيله عن النادي الكتالوني، الصيف المقبل.

وينتهي عقد بالدي مع برشلونة في صيف 2024، ولم يصل لاتفاق بشأن التجديد مع البارسا حتى الآن.



وقال بالدي، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم السبت: "التقى مسؤولو برشلونة بوكيلي، وكان الأمر واضحًا للغاية؛ حيث إنني أريد البقاء هنا لسنوات عديدة".



وأضاف ظهير برشلونة: "انضممت لهذا النادي عندما كنت في السابعة من عمري، وأريد الاستمرار هنا في الحاضر والمستقبل".



يذكر أن العديد من التقارير ربطت بالدي بالانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما عقب تأخر تجديد عقده مع البارسا، وفشل النادي الكتالوني في تسجيل عقود أخرى ضمن قائمة الفريق الأول.