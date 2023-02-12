القيادي أبو عرة يدعو للوقوف صفاً واحداً في وجه اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

أكد القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة أن تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، تقتضي من الشعب الفلسطيني وفصائله ومقاومته وسلطته الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الجرائم والانتهاكات اليومية.

وقال أبو عرة إن استمرار تغول المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته، يعني استمرار شلال الدم النازف والمزيد من الشهداء والجرحى ونهب الثروات وتدمير الممتلكات.

وذكّر أبو عرة بما ترتكبه عصابات المستوطنين، من قتل للفلسطينيين وسرقة أراضٍ وهدم بيوت وحرق سيارات في ظل صمت عالمي وتآمر دولي وخذلان لفلسطين وقضيتها المقدسة.

واستشهد يوم أمس السبت الشاب مثقال سليمان ريان (27 عاما)، برصاص مستوطن في قراوة بني حسان في سلفيت.

والشهيد ريان متزوج وأب لثلاثة أطفال، أصيب إصابة خطيرة بالرأس برصاص المستوطنين خلال اندلاع مواجهات في بلدة قراوة بني حسان غربا، فيما أصيب العشرات بالاختناق.

واندلعت يوم أمس مواجهات في أعقاب اقتحام المستوطنين بلدة قراوة بني حسان ومهاجمة ممتلكات المواطنين، والاعتداء على المزارعين في المنطقة بوحشية.

وباستشهاد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 46 شهيدا بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.