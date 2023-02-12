تعرف على حقيقة سبب وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة في مصر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة.

وأبدى عدد كبير من المتفاعلين استغرابه حيث كانت الدكتورة طاهرة لهيطة تتمتع بصحة جيدة، وعم الحزن الشديد على كافة متابعيها.

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وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة

أعلنت منصات تواصل اجتماعي اليوم الأحد عن وفاة اخصائية التجميل في العاصمة المصرية القاهرة والتي تعمل في عيادات سكين هاوس.

ويبحث عدد كبير من المتابعين في الوقت الحالي عن سبب وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة، حيث كانت تتمتع بصحة جيدة ولم يطرأ على صحتها أي تدهور في السنوات الماضية.

سبب وفاة طاهرة لهيطة

ونشرت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي خلال الدقائق الماضية سبب وفاة الدكتورة طاهرة لهيطة ، حيث تعرضت لوعكة صحية ألمت بها في منتصف شهر يناير الماضي.

وأدخلت الى أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج ، حيث طرأ تدهور سريع على حالتها الصحية وتم إدخالها الى غرفة العمليات المكثفة.

إلا أن الأطباء أعلنوا رسميا عن وفاتها مع ساعات صباح اليوم الاحد 12 فبراير 2023.

من هي طاهرة لهيطة

دكتورة طاهرة لهيطة أخصائية تجميل في القاهرة، تعمل بعيادات سكين هاوس.

لمع اسمها في مجال العناية بالبشرة والشعر بالإضافة إلى أنها أخصائية جلدية وتناسلية.

وتقدم الدكتورة طاهرة لهيطة مجموعة متكاملة من حلول مشاكل البشرة بطريقة علمية ودقيقة.

وحصلت على العديد من الشهادات منها أستاذ امراض الجلدية والتجميل بكلية الطب بالقصر العيني، وأستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة.

نعي أصدقاء طاهرة لهيطة

كتب أحدهم على حسابه الشخصي "تويتر "الف رحمة ونور على دكتور طاهرة لهيطة بنت بورسعيد اللهم اغفر لها ووسع مدخلها ...اللهم نور قبرها كما كانت دايما تدعو واجعل تعبها في ميزان حسناتها واثلج قلوب محبيها وصبر اهلها..إنا لله وإنا إليه راجعون".

الف رحمة ونور على دكتور طاهرة لهيطة😭 بنت بورسعيد اللهم اغفر لها ووسع مدخلها 😥😥...اللهم نور قبرها كما كانت دايما تدعو🤲 واجعل تعبها في ميزان حسناتها واثلج قلوب محبيها وصبر اهلها🤲..إنا لله وإنا إليه راجعون — Azza Kassem (@akassem62) February 12, 2023

وكتب آخر "فقدت اسرة قصر العيني الان ابنه غاليه من ابنائها اد طاهرة لهيطة انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك يا د طاهرة الخلق الرفيع والادب الجم ويارب في الفرودس الاعلي بحق كل كلمة حلوة قلتيها لاي حد وبحق كل حرف علمتيه لتلاميذك وبحق ابتسامتك الجميلة انا لله وانا اليه راجعون"

فقدت اسرة قصر العيني الان ابنه غاليه من ابنائها اد طاهرة لهيطة

انا لله وانا اليه راجعون



ربنا يرحمك يا د طاهرة الخلق الرفيع والادب الجم

ويارب في الفرودس الاعلي بحق كل كلمة حلوة قلتيها لاي حد وبحق كل حرف علمتيه لتلاميذك وبحق ابتسامتك الجميلة

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/PTlviregTt — Dr.Khaled azooz Al-Abraq (@koazoz_91973) February 12, 2023

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