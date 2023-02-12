تعرف على موعد إجازة يوم التأسيس السعودي.. ما هو يوم التأسيس؟، تصدرت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية في السعودية، يوم التأسيس السعودي للعام الجديد 2023.

وتساءل الكثير من الأفراد في السعودية عن أيام العطلة الرسمية في يوم التأسيس السعودي 2023، حيث ستنطلق الفعاليات يوم الأربعاء الموافق 2023.

موعد عطلة يوم التأسيس

أعلنت "تداول السعودية" أن إجازة يوم التأسيس سوف تكون يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023.

وذكرت في بيان لها، اليوم الأحد، أن التداول يستأنف بعد الإجازة يوم الخميس 23 فبراير 2023.

ويعتبر يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس".

وذلك لأنه منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.

ويكون يوم التأسيس إجازة رسمية لكلا القطاعين العام والخاص.

روابط ذات صلة: إليك سبب وفاة اللاعب يوسف السالم في نادي الهلال السعودي

ما هو يوم التأسيس السعودي

يُعد يوم التأسيس السعودي مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير.

وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم.

وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

واستقرار بنو حنيفة في وسط الجزيرة العربية في مطلع القرن الخامس الميلادي أدى الى تأسيس مملكة اليمامة التي أصبحت جزءاً من الدولة النبوية عند ظهور الإسلام وكان الاستقرار متركزا في منطقة العارض في نجد وخاصة في وادي حنيفة.

وبعد انتهاء الخلافة الراشدة أصبحت الجزيرة العربية في حالة من عدم الاستقرار والصعف وفي منتصف القرن التاسع الهجري وتحديدا في عام 850 هجري – 1446 ميلادي.

وتمكن الأمير مانع بن ربيعة المريدي الحنفي من العودة الى وسط الجزيرة العربية حيث كان أسلافه وقام بتأسيس مدينة الدرعية التي تكونت من غصيبة والمليبيد التي أصبحت منطلق تأسيس الدولة السعودية الأولى.

وعندما تولى الإمام محمد بن سعود إمارة الدرعية قام بالعمل على تأسيس الوحدة فيها وتأمين الاستقرار داخلها وفي محيطها من البلدات والقبائل وحماية طرق الحج والتجارة.

كما عمل على تنظيم الأوضاع الاقتصادية للدولة والتوسع في البناء وتنظيم أسوار الدرعية ، وانطلقت الدولة بعد ذلك للبدء بتوحيد المناطق في نجد لتشكل بداية المرحلة الأولى من توحيد الدولة السعودية الأولى الذي اكتمل في عهد أبنائه واحفاده.

أهداف يوم التأسيس السعودي

الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية

الاعتزاز بالارتباك الوثيق بين المواطنين وقادتهم

الاعتزاز بما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والامن

الاعتزاز بصمود الدولة السعودية الأولى والدفاع عنها أمام الأعداء

الاعتزاز بالوحدة الوطنية للمملكة العربية السعودية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود

الاعتزاز بانجازات الملوك وأبناء الملك عبد العزيز في تعزيز البناء والوحدة.

روابط ذات صلة: متى موعد شهر رمضان المبارك 2023؟