قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا خلال مداهمات في الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، 12 مواطنا بينهم امرأة، خلال مداهمتها مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة شهلة النجار والدة الشهيد مجاهد النجار، من سلواد شرق رام الله، والشاب أحمد شريتح.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كُلًّا من المطارد إسلام الطويل، وعبد الكامل جوري، عمرو الطويل.

أما في القدس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال معتز أبو دياب، أحمد طروة، ومصطفى نبيل القاق.

وشملت الاعتقالات كلا من: عز الدين حمامرة من جنين، وساهر أبو جمال من بيت لحم، وأمير سامي القزقي من الخليل.

وتصاعدت الاعتقالات (الإسرائيلية) بحق المواطنين، حيث شهد شهر يناير الماضي، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لـ598 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس من بينهم 99 طفلًا و8 نساء.