الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع صفقة بديل بنزيما

بنزيما
بنزيما

الرسالة نت

يسعى ريال مدريد للتعاقد مع أحد نجوم جاره أتلتيكو، في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

ويتعلق الأمر بالمهاجم الدولي البرتغالي جواو فيليكس، الذي يلعب مع تشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة من أتلتيكو، دون أحقية الشراء.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن النادي الملكي يراقب مدى تطور مستوى فيليكس، أثناء تواجده مع البلوز، حيث يخطط لضمه الصيف المقبل.

وفشل الميرينجي في ضم بديل للمهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، خلال آخر فترتي انتقالات، لذا يسعى لحسم صفقة كبرى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة، أن مستقبل فيليكس في أتلتيكو، يتوقف على مصير المدرب دييجو سيميوني، في ظل توتر علاقتهما قبل خروج اللاعب البرتغالي على سبيل الإعارة.

ويعاني الريال هذا الموسم على المستوى المحلي، حيث يتأخر حاليا بفارق 11 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر، لكن الميرينجي الوصيف لعب مباراة أقل.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/277708

كلمات مفتاحية

ريال مدريد جواو فيليكس بنزيما

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من رياضة

تم نسخ الرابط بنجاح.