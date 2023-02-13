حماس: شرعنة البؤر الاستيطانية عدوانٌ جديد يستدعي تكاتف الجهود

قالت حركة حماس إنّ قرار ما يسمى بـ "الكابينت المصغّر" شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة يظهر مرةً أخرى الوجه الفاشي والعنصري لحكومة الاحتلال التي لم تتوقف عن انتهاكاتها وإجرامها ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويظهر تحديها واستخفافها بالمجتمع الدولي وبالقرارات الأممية التي لطالما أكّدت عدم شرعية الاستيطان وطالبت بوقفه.

ودعت الحركة في بيان لها، اليوم الاثنين، أبناء شعبنا وقواه وفصائله إلى مقاومة سياسات الاحتلال الاستيطانية بالوسائل كافة.

كما دعت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في الحفاظ على أرضه ومقدساته، وتفعيل مقاطعة هذا الكيان المحتل، وملاحقة قادته أصحاب السجل الحافل بالإجرام أمام المحاكم الدولية، انتصاراً للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير.