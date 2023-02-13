فرض إجراءات أمنية مشدّدة على زيارات أهالي أسرى (جلبوع)

فرضت إدارة سجن جلبوع إجراءات أمنية مشددة على زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجن شديد التحصين.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى في بين مكتوب، اليوم، إنه ولأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة تواجد في قاعة الزيارة وحدة القمع التابعة لإدارة السجون المسماة "اليماز" وليس سجانين من السجن.

ونقلت المؤسسة عن أسرى "الجهاد الإسلامي" في "جلبوع" تأكيدهم، أن إجراءات إدخال الملابس والكتب والمصاحف والصور شديدة للغاية وتخضع لرقابة أمنية عالية، والخبز يأتي متأخرًا بعد 11:00 ظهرًا، ولا يوجد هناك أي تسهيلات.

وأضاف الأسرى أنه في كل ليلة بعد عدد المساء الذي يأتي حوالي الساعة السابعة أو الثامنة يكون هناك جولة للسجانين على كل الغرف وعلى مدار كل نصف ساعة في السجون العامة. ولكن في سجن جلبوع تكون الجولة أقل من وقت السجون، ويكون العدد والتأكيد على أسماء أسرى الجهاد الإسلامي أنهم موجودين بعد منتصف الليل.

في حين عند الساعة 5:30، هناك عدد أمني يشرف عليه الضابط المناوب للسجن وفي النهار الساعة 3:00 هناك عدد أمني آخر يشرف عليه الضابط أثناء فحص الشبابيك والأرضيات يسمى الفحص اليومي، بحسب إفادة الأسرى.

وقالت مهجة القدس إن هذه الإجراءات التعسفية تستهدف الأسرى في جلبوع بشكل عام وأسرى الجهاد الإسلامي بشكل خاص انتقامًا منهم بعد نجاح 6 أسرى في انتزاع حريتهم مؤقتا يوم 6 سبتمبر 2021، عبر نفق حفروه أسفل السجن.

والأسرى هم: محمود العارضة، أيهم كمامجي، محمد عارضة، يعقوب قادري، مناضل انفيعات، زكريا زبيدي.