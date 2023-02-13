نادي الأسير يستعرض حالة معتقَلَين إدارييَن من جنين

تصاعدت أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في الأعوام الأخيرة، بنسبة أعداد هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى، وبهذا الصدد استعرض نادي الأسير حالة المعتقلين الإداريين عبد الجبار جرار وأحمد موسى "حلاجية" من مدينة جنين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان وصل "الرسالة نت"، إن الأسير عبد الجبار جرار (57 عاماً) من جنين، مُعتقل منذ الـ12 من شباط/ فبراير 2022، وحول للاعتقال الإداريّ أربعة أشهر، وجدد له الأمر الإداريّ أربع مرات متتالية، كان آخرها يوم أمس في موعد الإفراج عنه.

والأسير "جرار" أسير سابق أمضى نحو 13 عاماً في سجون الاحتلال، جُلها رهن الاعتقال الإداريّ.

أما الأسير أحمد موسى "حلاجية" (62 عاماً) من مخيم جنين، اُعتقل في الـ25 من آب/ أغسطس 2022، وحول للاعتقال الإداريّ 6 أشهر، وجدد له الأمر للمرة الثانية على التوالي، ولمدة 6 أشهر جديدة.

والأسير "موسى" أسير سابق أمضى نحو 9 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار نادي الأسير إلى إن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها أكثر من 914 معتقلاً إدارياً، في نسبة أعداد هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري على مدار الـ9 سنوات الماضية، كان أعلاها العام الماضي 2022 حيث بلغ عدد أوامر الاعتقال 2409، منهم 315 في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وتعرض 80% من المعتقلين الإداريين لاعتقالات سابقة ومنهم مَن أمضى سنوات، بينما يواصل 80 معتقلًا إداريًا، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.

و‏يقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساسي، في ثلاثة سجون هي "عوفر، النقب، ومجدو"، ويتواجد بقيتهم في عدة سجون أخرى.