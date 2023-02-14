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الاحتلال يهدم منازل عائلة أبو عيش في عكا

هدم منازل.jpg
هدم منازل.jpg

الداخل المحتل- الرسالة نت

هدمت جرافات وآليات سلطات الاحتلال (الإسرائيلية)، بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، صباح اليوم الثلاثاء، منازل أربع عائلات عربية في مدينة عكا، يسكنها ما يزيد عن عشرين نفرا، وهي مقامة منذ أكثر من سبعين عاما، بذريعة البناء دون ترخيص.

والمنازل الأربعة تعود لعائلة نظمي أبو عيش، وعائلة نبيل أبو عيش، وعائلة أحمد أبو عيش، وعائلة إيفا أبو عيش، إلى جانب تل نابليون، شرقي عكا.

وقال شهود عيان إن الشرطة حاصرت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان ووفرت الحماية للجرافات والآليات خلال تنفيذها هدم المنازل.

وكانت السلطات قد أصدرت قرارا فوريا بتنفيذ هدم المنازل الأربعة في المنطقة الشرقية من مدينة عكا، والتي كانت مبنية على مساحة إجمالية قدرها ثلاثة دونمات تسكنها أربع عائلات.

المصدر: عرب 48

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