الكويت تدين بشدة شرعنة الاحتلال لبؤر استيطانية وبناء أخرى

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين لمصادقة حكومة الإحتلال (الإسرائيلي) على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة بؤر إستيطانية وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وتقويضاً لكافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى دعوة المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف هذه الإنتهاكات (الإسرائيلية) وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وممتلكاته.

ودعت للعمل على وقف هذا القرار الأحادي الجانب وصولاً إلى الحل النهائي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس.