حماس تزف الشهيدين العايدي وأبو عرام وتدعو لمواصلة النفير لصد عدوان الاحتلال

زفّت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد محمود ماجد محمد العايدي (17 عامًا)، الذي ارتقى متأثرا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثناء اقتحامها مخيم الفارعة بطوباس، اليوم.

كما زفت الشهيد: هارون رسمي يوسف أبو عرام (25 عامًا)، الذي ارتقى متأثراً بجراح أصيب بها قبل نحو عامين، برصاص قوات الاحتلال في مسافر يطا، أدّت حينها إلى إصابته بشلل رباعي وبتر في الساق.

وتوجهت بالتعزية لذوي الشهيدين.

ودعت أبناء شعبنا لمواصلة النفير لصد عدوان الاحتلال الهمجي، والوقوف صفًّا موحدًا أمام تصاعد وتيرة الإجرام الصهيوني في كل أنحاء الوطن، وخصوصا في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة استيطانية تهويدية شرسة.