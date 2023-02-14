القيادي مرداوي: شعبنا ماضٍ في طريق الحرية والمقاومة ستتواصل حتى دحر الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن انتهاكات الاحتلال ومخططاته المتواصلة تضاعف من الغضب الفلسطيني، وأبناء شعبنا يسيرون باتجاه الخلاص من هذا المحتل بالمقاومة لإجباره على الرحيل عن أرضنا ومقدستنا.

وأضاف مرداوي أن الاحتلال يمارس أبشع الجرائم في جميع أنحاء فلسطين ويضاعف من انتهاكاته، ولكن الشعب الفلسطيني بإرادته وعزيمته سينتصر في النهاية.

وأشار إلى أن الاحتلال سيبقى يوسع ويعمق احتلاله إذا لم يُضغط عليه بالمواجهة والتحدي.

واعتبر أن استمرار انتهاكات واعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ستؤدي لتصعيد الأحداث، وسيواجه بالعمليات البطولية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يعملون على مضاعفة الجهد المقاوم وتوسعيه وتعميقه للضغط على الاحتلال والرد على جرائمه.

وأردف: "حركة حماس هي الدرع الحصين للمقاومة وستساند المقاومين وتحميهم"، لافتًا إلى أن "موقف الحركة ثابت ومؤيد للوحدة الوطنية على أساس مضاعفة التصعيد في وجه الاحتلال والتصدي لانتهاكاته وعدم الذهاب بأمور ليس لها صلة بشعبنا ولا تحمي مساره".

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدًا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه، ومواجهة انتهاكاته واقتحاماته المتواصلة.