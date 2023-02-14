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^200 مثال: غزة العزة

تخريج 1360 حافظا وحافظة للقرآن الكريم في قطاع غزة

غزة - الرسالة نت

خرّجت دار القرآن الكريمة والسنة في قطاع غزة، 1360 حافظا وحافظة من الطلبة الجدد الذين أتموا حفظ كتاب الله في عام 2022، بينهم أطفال صغار ومسنين.

وقال مدير عام دار القرآن الكريم والسنة بغزة د. بلال عماد: "اليوم نتوج هذه الإنجازات والجهود على مدار عام كامل وهو يوم ثمرة وتكريم لأهل القرآن"، مرجعا الفضل إلى الله على هذا التوفيق.

وأكد على أنه بهذا الفوج الجديد من حفظة كتاب الله نسعى لتوجيه بوصلة المسلمين نحو غزة العزة صاحبة الوجه القرآني وصفوة الحفاظ.

واستكمل: "نقول للأمة إننا بالقرآن أقوى من قوى الشرق التي تتربص بالجيل المبارك، ونعكف على إعداد جيل النصر والتحرير لأقصانا ولأراضينا المحتلة".

 
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#مباشر #فلسطين #أقصى تشاهدون الآن تغطية لاحتفال دار القرآن الكريم لحفظة القرآن الكريم #عينك_على_الوطن

Posted by ‎سراج‎ on Tuesday, February 14, 2023

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