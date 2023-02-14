موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2023- رابط الفحص، يتساءل العديد من الأفراد في مصر عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، عن بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 لجميع الأسر المستفيدة يوم 15 فبراير 2023 المقبل، وذلك بعد الانتهاء من صرف مرتبات ومعاشات فبراير لجميع الموطنين.

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صرف معاش تكافل وكرامة

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 يوم 15 المقبل من الشهر الجاري، لكل من يحمل بطاقات "ميزة" البنكية.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يتاح عدة أماكن لجميع الأسر المستفيدة، التي تصرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 من هذه الأماكن ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، ماكينات الصراف الآلي من البنوك.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أطلقت هيئة التأمين الاجتماعي موقع إلكتروني لـ الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 بـ بطاقة الرقم القومي لأصحاب المعاشات، ويمكن الاستعلام عن المعاش من خلال هذا الرابط "اضغط هنا".

خطوات الاستعلام عن المعاش

يمكن لأصحاب معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش شهر فبراير 2023 من خلال عدة خطوات، حددتها وزارة التضامن الاجتماعي وهي كالاتي:

أولاً قم بالدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط "اضغط هنا"

ومن ثم اكتب الرقم القومي، واضغط على زر الاستعلام، وستظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش، سواء بالقبول أو الرفض.

قيمة معاش تكافل وكرامة

حددته وزارة التضامن الاجتماعي، قيمة معاش تكافل وكرامة 2023 لأكثر من 4.5 مليون طالب بمختلف الفئات.

صرف 60 جنيه شهريا معاش تكافل وكرامة لكل طفل أقل من 6 سنوات، وصرف 80 جنيها شهريا معاش تكافل وكرامة لكل طفل في المرحلة الابتدائية.

وصرف 100 جنيه شهريا معاش تكافل وكرامة للطفل في المرحلة الإعدادية، وصرف 140 جنيه شهريا معاش تكافل وكرامة للطالب في المرحلة الثانوية.

وصرف 200 جنيه شهريا معاش تكافل وكرامة للطالب الجامعي، وصرف 500 جنيه شهريا معاش تكافل وكرامة للأسرة المستفيدة من المعاش.

وصرف 450 جنيه شهريا معاش تكافل وكرامة للمسنين من مستفيدي المعاش، وصرف 450 جنيه شهريا معاش تكافل وكرامة للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي المعاش، وصرف 350 جنيه شهريا معاش تكافل وكرامة للأيتام المستفيدين من المعاش.

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