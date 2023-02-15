تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، يبحث المصريون عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023.

وتهم أخبار الذهب أكبر قدر من الناس حيث يعد الذهب من أقوى المصادر التي تدل على قوة الدولة لأنه يدخل في العديد من الصناعات المهمة.

ونضع بين أيديكم أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة إلى جانب سعر أوقية وجنيه الذهب في مصر .

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أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 1949 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر 1705جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 1461 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر 1137 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 10 في مصر 812 جنيه.

سعر أوقية الذهب في مصر 60601 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر 13640جنيه.

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