مصلحة السجون تهددهم.. الأسرى في سجون الاحتلال يوسعون خطواتهم النضالية

يوسع الأسرى في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، الخطوات النضالية التي أعلنوا عنها، لتنضم كوكبة جديدة منهم في عدة سجون إلى جانب أسرى سجن (نفحة) الذين بدأوا أمس أولى الخطوات.

ومع بدء تنفيذ تلك الخطوات، هددت إدارة السجون في سجني (جلبوع ومجدو) الأسرى، أنه في حال نفذوا خطوات العصيان المعلن عنها اليوم، ستقوم بتشدد الإجراءات بحقهم، والشروع بتنفيذ إجراءات التضييق التي أعلنت عنها، وسيكون ذلك عبر استهداف نظام (الفورة- ساحة السّجن) بحيث يتم تقسيم فترة الخروج إلى الفورة، وسحب بعض الاحتياجات الأساسية التي يستخدمونها داخل الغرف كالبلاطات.

وبين نادي الأسير، أن حالة من التوتر الشديد تسود سجني (جلبوع، ومجدو) عقب التهديدات التي أعلنتها إدارة السجون.

وتأتي الخطوات النضالية استنادًا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، وذلك ردًا على إعلان إدارة السجون البدء في تطبيق الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) المتطرف إيتامار بن غفير.

والسجون التي ستنضم اليوم في الخطوات هي: (ريمون، عوفر، مجدو، جلبوع، النقب).

وتتمثل خطوات العصيان الأولية، بإغلاق الأقسام، عرقلة ما يسمى (بالفحص الأمني)، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

يُشار إلى أن إدارة السّجون وفي اليوم الأول على بدء خطوات الأسرى، أقدمت على قطع المياه السّاخنة عن الأسرى في سجن (نفحة)، كما أقدم أحد السجانين خلال ما يسمى (بالفحص الأمني) باستفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات (بن غفير) الأمر الذي فرض حالة من التوتر في السجن، ورد الأسرى بالتكبير في عدة أقسام.

وكانت لجنة الطوارئ العليا قد صرحت في بيان مقتضب أمس، (من قرر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرية أو الاستشهاد).

ومن الجدير ذكره أن لجنة الطوارئ أعلنت أول أمس عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.

المصدر: القدس دوت كوم