الإفتاء العراقية: التطبيع حرام شرعا والمطبعون خارجون عن الملّة

أصدرت دائرة الإفتاء العراقية فتوى شرعية حاسمة، تجاه عملية التطبيع مع الاحتلال، معلنة تحريمها بشكل قطعي وفق اجماع الفقهاء والعلماء.

وقال المتحدث باسم الدائرة ومسؤول المكتبة العلمية بها عامر البياتي، إن التطبيع حرام شرعا، وحكم المطبعون "خارجون عن الملّة".

وأكدّ البياتي خلال ندوة نظمتها "الرسالة نت" عبر منصة باز، أن التطبيع مع الاحتلال علاوة عن تحريمها الشرعي هي خيانة وجريمة لا يغفرها التاريخ.

وذكر البياتي أن الاحتلال لا يفهم لغة المساومة، بل لغة القوة وحدها التي تجبره للخروج من أرضنا في فلسطين المحتلة.

وشهدت المنطقة مجموعة من العلاقات بين الكيان ودول عربية، في ظل الإعلان عن زيارات واستضافة لمسؤولين بالكيان في الامارات والسودان والمغرب.