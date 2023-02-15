(العمل الحكومي) تصدق على تشكيل مجلس شؤون المعابر والحدود

صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، على تشكيل مجلس شؤون المعابر والحدود.

واعتمدت خلال جلستها الأسبوعية بمدينة غزة يوم السبت القادم الموافق 18 فبراير 2023م، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج.

وأقرت صرف مبلغ مالي لصالح وزارة النقل والمواصلات بغرض إتمام نقل الورشة الفنية لمنطقة المحررات جنوب مدينة غزة.

ووافقت على تسديد الديون المتراكمة على الموظفين العموميين من المستحقات لصالح الهيئات المحلية وفق بعض الضوابط.

وأقرت نتائج المسابقات الخارجية، لتعيين عدد (4) مدراء عامين للشئون القانونية في المؤسسات الحكومية.