الكنسيت تصادق على قانون سحب هوية منفذي العمليات وترحيلهم للضفة

صادقت الكنسيت مساء اليوم الأربعاء بالقراءة الثانية والثالثة على قانون سحب الهوية (الإسرائيلية) من منفذي العمليات الفدائية وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الكنيست صادق بأغلبية 94 عضوًا على قانون سحب الهوية (الإسرائيلية) من منفذي العمليات وترحيل عائلاتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وخلال السبت الماضي، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) سلسلة عقوبات جماعية بعد عمليتي إطلاق نار في القدس قُتل فيهما 7 إسرائيليين يومي الجمعة والسبت.

ومن الإجراءات المعلنة الإغلاق الفوري لمنزل عائلة الشهيد خيري علقم، منفذ عملية تمهيدًا لهدمه، وحرمان عائلات منفذي العمليات من التأمين الوطني، وسحب بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس من عائلات منفذي العمليات.

كما قرر أيضًا تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص حمل الأسلحة النارية للإسرائيليين، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتعزيز وجود الشرطة والجيش وسن حملات لجمع أسلحة "غير مشروعة".