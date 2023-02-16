جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 والقنوات الناقلة ، تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 16 فبراير 2023 في البطولات الدولية والمباريات الودية ، وما هي القنوات التي تبث المباريات؟

مثلما ينتظر مشجعو كرة القدم عودة مباريات دوري أبطال أوروبا ، هناك من ينتظر مباريات الدوري الأوروبي ، والتي ستعود اليوم الخميس 16 فبراير 2023 ، مع إقصاء التصفيات قبل الجولة. رقم 16 لتكمل متعة كرة القدم بثاني أقوى بطولات الأندية خاصة مع وجود أكثر من فريق .. قصتي تشارك في هذه النسخة.

تعتبر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد من أهم وأقوى المباريات الملحمية في هذه الجولة ، وسنتابع أيضًا يوفنتوس في مواجهتهما مع نانت ، وروما في مواجهة ريد بول سالزبورج ، بالإضافة إلى العديد من المباريات المهمة الأخرى.

كما سيكون لنا موعد مع مباريات الجولة الـ17 من دوري الروشن السعودي ، وأبرزها مباراة الاتحاد ضد الاتفاق ، فيما يلتقي العدالة مع الطائي. الدوري المصري له نصيب ، حيث يلتقي المستقبل مع حرس الحدود ، بينما تتم دعوة إنبي على بيراميدز في الجولة الثامنة عشرة من الدوري.

جدول مباريات اليوم الخميس

الدوري الأوروبي

برشلونة - مانشستر يونايتد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

شاختار دونيتسك - رين 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

أياكس - يونيون برلين 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

ريد بول سالزبورج - روما 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

يوفنتوس - نانت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

سبورتنج لشبونة - ميتيلاند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

بايرن ليفركوزن - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

إشبيلية - بي إس في آيندهوفن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

دوري روشن السعودي - الجولة 17

العدالة - الطائي 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC

الاتفاق - الاتحاد 19:00 مصر، 20:00 السعودية SSC

الدوري المصري – الجولة 18

فيوتشر - حرس الحدود 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport 2

بيراميدز - إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1